РКН потребовал снять ограничения с YouTube-канала Владимира Соловьева

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева, которые не позволяют ему выходить в тренды видеохостинга и снижают его популярность, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала "Соловьёв LIVE" российского журналиста В.Соловьева", - говорится в сообщении РКН, поступившем в "Интерфакс".

"Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", - отметили в Роскомнадзоре.

В пресс-службе добавили: "Ведомство также подчеркивает, что видеохостинг YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ".