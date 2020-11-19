Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:49Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Главу Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности генерального директора "Фонда капитального ремонта Магаданской области" задержан по уголовному делу о коммерческом подкупе, сообщило следственное управление СКР по региону.

Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следствия Магаданский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, фигурант получил от представителя двух коммерческих компаний 660 тыс. рублей.

За взятку руководитель Фонда обещал согласовать представителю компаний вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не препятствовать при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем.

Следователи выявляют всех участников незаконных схем "откатов", другие преступные эпизоды.

Магаданская область СКР

Новости
Пандемия коронавируса

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

Правительство РФ определилось с кандидатом на пост главы "Аэрофлота"

Экс-губернатор Мень не признал вину в растрате

Что произошло за день: среда, 18 ноября

При выходе космонавтов из МКС в космос улетела деталь со станции

Михаил Мень задержан после допроса

Михаил Мень задержан после допроса

РКН потребовал снять ограничения с YouTube-канала Владимира Соловьева

Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Путин сменил главу Мордовии

Путин сменил главу Мордовии

Врио губернатора Белгородской области назначен Вячеслав Гладков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');