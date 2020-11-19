Главу Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности генерального директора "Фонда капитального ремонта Магаданской области" задержан по уголовному делу о коммерческом подкупе, сообщило следственное управление СКР по региону.

Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следствия Магаданский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, фигурант получил от представителя двух коммерческих компаний 660 тыс. рублей.

За взятку руководитель Фонда обещал согласовать представителю компаний вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не препятствовать при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем.

Следователи выявляют всех участников незаконных схем "откатов", другие преступные эпизоды.