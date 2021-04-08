Петербургский Фонд капремонта уличили в необоснованной трате 220 млн рублей на премии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга сообщила, что выявила нарушения в работе регионального Фонда капитального ремонта и Жилищного комитета в 2018-2020 годах. В частности, Фонд необоснованно потратил более 220 млн рублей на премии, хотя в его документах нет критериев для оценки эффективности работы сотрудников.

Также фонд заключил договоры аренды машин с водителями в 2018-2019 годах по завышенной стоимости за 7,3 млн рублей, которые КСП включила в общую сумму потерь городского бюджета: шесть автомобилей генерального директора, его заместителя и советника оплачивались из расчета семидневной рабочей недели с рабочим днем от 14 до 16 часов.

Палата считает, что в 2018-2019 годах фонд допустил нецелевое расходование более 120 млн рублей. На госзакупках Фонд капремонта допустил нарушений на общую сумму в 77,6 млн рублей, полагают аудиторы, в частности, завысил начальную цену контрактов совокупно на 39 млн рублей.

Еще 239,5 млн рублей фонд израсходовал неэффективно, считает КСП. Например, заключил договор аренды под свои офисы без конкурса, заплатив более 200 млн рублей, причем цена за 1 кв. метр, считает КСП, была завышена по сравнению со средней ценой по рынку за аналогичные помещения даже в центре города - до 1140 рублей вместо 650-900 рублей, в итоге завышение арендной платы составило не менее 42,6 млн рублей. "Оплата аренды помещений по завышенной стоимости повлекла потери бюджета Санкт-Петербурга в указанной сумме и имеет признаки коррупционных действий", - говорится в отчете.

Кроме того, в 2018-2019 годах фонд потратил более 39,5 млн рублей на взыскание с собственников задолженностей по взносам на капремонт, а взыскать смог только 3,4 млн рублей, то есть 0,1% от общей задолженности и 8,7% от средств, потраченных на процесс взыскания.

В пресс-службе Фонда "Интерфаксу" сообщили, что знакомы с оценкой КСП и уже представили на каждое замечание "аргументированные возражения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой взаимодействия сторон по итогам проверки контрольного органа".

Кроме того, Жилищный комитет, по выводам КСП, увеличил нагрузку на бюджет города более чем на 2,4 млрд рублей: он заключал допсоглашения к контрактам на ремонт лифтов, шахт и систем теплоснабжения, хотя на тот момент работы были уже завершены. Такими допсоглашениями увеличивалась доля софинансирования за счет казны - в одном случае с 60% до 88%, в другом - с 50% до 95%. На взгляд Палаты, эти действия имеют "признаки нанесения ущерба бюджету Санкт-Петербурга".

КСП указывает, что Жилищный комитет не актуализировал региональную программу капремонта, из-за чего по состоянию на конец декабря 2020 года там все еще значились 11 лишних домов, включая уже снесенные или подлежащие демонтажу.

Исполняющая обязанности начальника информационного сектора комитета Надежда Палади сообщила "Интерфаксу", что Жилищный комитет также рассмотрел имеющиеся замечания Контрольно-счетной палаты.