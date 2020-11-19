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Иркутский губернатор не ждет изменения границы с Тувой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Представители руководства Тувы не обращались к властям Иркутской области с предложением изменить границу регионов при внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщил на онлайн-пресс-конференции иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Он напомнил, что у Тувы территориальные претензии не только к Иркутской области, но и к Красноярскому краю.

"У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить", - добавил Кобзев.

18 ноября глава Тувы Шолбан Кара-оол в инстаграме сообщил, что у республики есть спорные участки на границах с Иркутской областью и Красноярским краем.

Он написал, что на заседании с полпредом Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским обсуждались вопросы внесения полных и точных сведений в единый государственный реестр недвижимости и что Тува и Росреестр подписали дорожную карту по этому проекту.

"Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям.Эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения. Получил заверение, что над этим вопросом поработают, окажут содействие территориальные органы Росреестра", - сообщил Шолбан Кара-оол.

Иркутская область граничит с Тувой на юго-западе, Красноярский край - на юге.

Тува Шолбан Кара-оол Иркутская область Красноярский край Игорь Кобзев Сергей Меняйло Росреестр

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