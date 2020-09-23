Глава НАО заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью снят с повестки

Губернатор НАО Юрий Бездудный Фото: Екатерина Эстер/nao24.ru/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области разрабатывают совместные инициативы в экономической сфере, но объединение этих субъектов РФ уже не планируется, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

"Вопрос, который поднимался в мае месяце, на сегодняшний день снят", - сказал Бездудный журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"В сентябре точки зрения у нас (с губернатором Поморья Александром Цыбульским - ИФ) абсолютно совпали, и на меморандум, и на процесс объединения. Есть политические вопросы, а есть экономические. Сейчас весь акцент смещен в сторону экономики", - отметил губернатор.

Отвечая на вопрос о дальнейшей автономии региона, Бездудный подчеркнул, что приоритет в этом вопросе отдается позиции жителей.

"Все, что связано с автономией - это решение, прежде всего, жителей. Идти сейчас вразрез с позицией жителей было бы абсурдно", - сказал он.

Глава региона добавил, что основной акцент регионы делают на совместной работе по развитию Севморпути, и допустил сотрудничество в этой сфере с другими регионами РФ.

Цыбульский и Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Говоря о документе, Цыбульский ранее заявлял, что он не запускает автоматически процесс слияния двух регионов. Врио губернатора Архангельской области также отмечал, что нет задачи провести референдум в день единого голосования, 13 сентября, или в какую- то другую определенную дату.

В июле Цыбульский сообщал журналистам, что вопрос объединения регионов не закрыт и работа над ним будет продолжаться.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.