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Глава Минздрава РФ призвал регионы активнее вводить COVID-ограничения

В ряде случаев можно принимать "точечные" меры, заявил Михаил Мурашко

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал главам регионов в связи с распространением коронавируса активнее вводить ограничения, при необходимости - не во всем регионе, а в отдельных муниципалитетах.

"Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или "точечно", на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая", - сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов в четверг.

"К сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом", - отметил министр.

Он добавил, что "новогодние праздники - это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения".

"Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий. Помощь должна оказываться в полном объеме, тестирование и выписка должны осуществляться без задержек", - сказал министр.

Также он призвал регионы побыстрей начать снабжение амбулаторных пациентов необходимыми для лечения коронавируса бесплатными лекарствами.

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Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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