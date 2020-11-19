Британские космические аппараты OneWeb прибыли на "Восточный" для запуска

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Амурскую область прибыли британские космические аппараты для подготовки к запуску с российского космодрома "Восточный", сообщил в четверг сайт "Роскосмоса".

"Космические аппараты британской компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (г. Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты Космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") уже транспортировали их на космодром Восточный, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"", - говорится в сообщении корпорации.

"Роскосмос" напоминает, что этот пуск станет первым полностью коммерческим с Восточного, кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с этого космодрома. "Главкосмос (дочернее предприятие Госкорпорации "Роскосмос") обеспечивает выполнение работ по запускам аппаратов группировки OneWeb с использованием ракет-носителей "Союз-2" в рамках контрактов с французской компанией Arianespace и российско-французской "Старсем"", - пояснили в госкорпорации.

Сообщается также, что 2 ноября 2020 года на Восточный были доставлены два диспенсера и вспомогательное наземное оборудование под космические аппараты OneWeb. С 12 ноября по 1 декабря в соответствии с технологическим графиком проходят работы по заправке разгонного блока "Фрегат", после чего он будет доставлен в монтажно-испытательный корпус для сборки космической головной части.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана) с использованием ракеты-носителя "Союз-СТ" и разгонного блока "Фрегат". Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур при помощи ракет "Союз-2.1б" и разгонных блоков "Фрегат". Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 110 единиц.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь, сообщается на сайте "Роскосмоса".