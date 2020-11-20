Аэрофлот увеличивает частоту полетов в Дубай и Мале до семи раз в неделю

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивы) до семи раз в неделю.

Количество рейсов в Дубай увеличивается с 20 ноября, на Мальдивы - с 22 ноября, говорится в сообщении перевозчика.

"По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться", - отмечает компания.

РФ разрешила возобновить регулярные рейсы на Мальдивы и в Дубай, приостановленные в марте из-за COVID-19, в сентябре.