Российские туристы вышли на первое место по численности на Мальдивах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Туристы из России вышли на первое место по численности на Мальдивах с момента открытия страной границ 15 июля, сообщает портал Raajje со ссылкой на статистику Минтуризма Мальдив.

В конце марта границы Мальдивских островов были закрыты почти на четыре месяца из-за пандемии COVID-19. Остановка туризма крайне негативно сказалась на экономике, поэтому международные перелеты вновь возобновились 15 июля.

Согласно статистике, с 15 июля по 21 ноября на острова прибыло 62,5 тыс. иностранных гостей, из них почти 13 тыс. - россияне, это 21% от общего числа путешественников и первое место в общем зачете. Если рассматривать посещения с начала 2020 года, то здесь россияне на втором месте после итальянцев - 37,5 тыс. и 45,4 тыс. туристов соответственно.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила по", что спрос на Мальдивы у российских туроператоров действительно высок.

"Места на ближайшие рейсы распроданы. Бронируют на три месяца вперед, есть заказы на последние числа марта. Спросом пользуются как отели, так и гестхаусы, в зависимости от бюджета поездки. Размещение в гестхаусе с завтраками обойдется в 120 тыс. рублей, в отеле 4* - от 167 тыс.", - рассказала она.

Тюрина отметила, что на Новый год и каникулы мальдивские объекты размещения практически полностью загружены - хотя и не только за счет россиян. "В целом Мальдивы занимают небольшую долю выездного туризма, но этот объем позволит отрасли чуть увереннее держаться на плаву в условиях коронавирусных ограничений, в том числе на внутреннем рынке", - сказала эксперт.

По ее словам, интерес россиян к островам значительно оживился с появлением чартерных рейсов и увеличением частоты перевозки: "Аэрофлот" около недели назад объявил о ежедневных перелетах в Мале вместо прежних двух раз в неделю. Благодаря этому стоимость авиабилетов значительно снизилась, в частности, туры на чартерных рейсах подешевели вдвое.

"В свою очередь отели сейчас, пожалуй, предлагают самые выгодные расценки с 2014 года, есть много акций и других преференций гостям. Ценовая политика отельеров на Мальдивах лучше, чем в Дубае, где цены подняли на 20-30% после расширения полетной программы. На островах можно найти отели со скидкой 30-40% и лояльными условиями аннуляции за неделю-две до заезда", - отметила Тюрина.

Россиянам для въезда на Мальдивы не нужны визы, но требуется соблюсти ряд формальностей из-за пандемии – в частности, предоставить отрицательный тест на COVID-19. Туристам запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать, и нужно носить маски.