В федеральных органах власти сократят 1200 должностей

Ценные кадры не потеряют работу, а законодательство позволяет работникам сохранять зарплату даже при понижении в должности, заявил руководитель аппарата правительства РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В результате оптимизации системы госуправления, которая была объявлена недавно премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, а в территориальных - более 33 тысяч, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Сегодня средняя доля вакансий в центральных аппаратах достигает 20 процентов, в отдельных ведомствах даже больше. Многие сохраняют их умышленно для повышения денежного содержания своих служащих. Это препятствует проведению реформы оплаты труда, цель которой - повышение уровня гарантированных выплат в структуре денежного содержания. Поэтому мы решили пойти по пути сокращения именно этих искусственно поддерживаемых пустующих ставок", - рассказал вице-премьер в интервью "Российской газете".

Григоренко напомнил, что было принято решение о сокращении штатов центральных аппаратов с 1 января 2021 года на 5%, а территориальных органов - на 10%. "Все преимущественно за счет имеющихся вакансий", - отметил он.

Мишустин объявил об административной реформе на совещании с вице-премьерами в минувший понедельник 16 ноября. Премьер тогда отметил, что "откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления". "Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать ее, а провести за три месяца - до 1 апреля", - предложил премьер.

Григоренко рассказал: "В процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств".

Одновременно, по его словам, будут упрощены процессы исполнения государственных функций с приоритетным внедрением цифровых технологий. "Все это позволит ускорить принятие решений и повысить качество государственного управления. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что главное, не количественные показатели, а изменение структуры, которое позволит госаппарату работать более эффективно", - отметил вице-премьер.

Глава аппарата правительства заверил, что ценные кадры будет сохранены, а оптимизация не отразится на их зарплатах.

"В действующем законодательстве достаточно механизмов, позволяющих обеспечивать оценку профессионального уровня сотрудников и принимать взвешенные решения для сохранения в системе госуправления компетентных кадров. Даже в случае перехода сотрудников на нижестоящие должности есть возможность сохранять имеющийся у них уровень зарплаты. Так что рисков потери действительно ценных и компетентных кадров нет", - отметил он.

Отвечая на вопрос, с чем связно решение сократить территориальные органы на 10 процентов и не потеряют ли работу в связи с этим рядовые сотрудники, вице-премьер заметил, что количество вакансий там около 18%. "Это дает определенный простор для оптимизации и в то же время позволяет минимизировать риски увольнения действующих сотрудников. Люди, работающие на рядовых должностях - основа госаппарата, мы это хорошо понимаем. И если они работают эффективно, они должны быть максимально защищены", - подчеркнул Григоренко.

Он добавил, что работы у таких сотрудников будет достаточно, но изменится ее формат. "Территориальные органы в основном оказывают типовые государственные услуги и выполняют контрольные функции. Сейчас мы активно внедряем в работу министерств и ведомств цифровые технологии. Это делается для того, чтобы люди могли получать услуги быстро и без необходимости лично посещать инстанции. Это ключевая задача, которую мы для себя определили. Переход в такой формат избавит рядовых сотрудников госведомств в регионах от рутинной работы и повысит качество оказываемых ими услуг", - считает замглавы правительства.

При этом Григоренко обратил внимание на то, что принятое постановление правительства дает руководителям федеральных органов право корректировать параметры оптимизации и проводить сокращение территориальных органов в меньшем объеме за счет центрального аппарата.

Но это будет допустимо в исключительных случаях, сказал он, "при наличии особых обстоятельств в рамках базовой структуры". "Любое отклонение будет оцениваться с точки зрения эффективности. Решение будет принимать специальная комиссия. Особым обстоятельством может быть, к примеру, резкое увеличение нагрузки на федеральные органы исполнительной власти из-за коронавирусной инфекции. Повторюсь, цель реформы - повышение эффективности работы. У нас принято считать, что оптимизация - это сокращение всех под одну гребенку. В этом случае это не так", - сказал глава аппарата правительства.