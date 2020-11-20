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Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом упразднил Роспечать и Россвязь и передал их функции Министерству цифрового развития. Указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликован на сайте Кремля.

Минцифры становится правопреемником ликвидированных ведомств, "в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений".

Эти решения приняты ради совершенствования "решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих".

Еще один пункт указа устанавливает, что в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В этом же указе есть поручения правительству обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить новую численность сотрудников Минцифры, обеспечить непрерывность исполнения функций упраздняемых агентств в процессе их передачи Минцифры.

Чиновникам также поручено привести другие документы и акты в соответствие с настоящим указом и изменить описание структуры федеральных органов власти, в том числе на интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

17 ноября о том, что в правительстве обсуждают возможность сократить Роспечать и Россвязь "Известиям" рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. 20 ноября о том, что решение уже принято сообщили источники РБК.

В России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в ходе реформы все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.

Роспечать Россвязь Минцифры Владимир Путин

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