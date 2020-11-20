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Конфликт в маршрутке из-за маски привел к убийству в Ленобласти

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Житель города Мурино (Ленинградская области) погиб после конфликта в маршрутке из-за маски, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Вечером во вторник, 17 ноября, у дома на Индустриальном проспекте был обнаружен труп 53-летнего заместителя директора научно-исследовательского сертификационного центра с ножевым ранением. По данному факту СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

Как установлено, смерти мужчины предшествовал конфликт в маршрутке: он сделал двум пассажирам без масок, мужчине и женщине, замечание. По данным полиции, словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась на улице. В результате замдиректора научного центра получил смертельное ножевое ранение.

Как сообщается, 18 ноября по подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Оренбургской области - 40-летний мужчина и его 34-летняя знакомая. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он, по версии полиции, и ударил погибшего ножом.

Мурино Ленинградская область МВД СКР

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