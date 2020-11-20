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В Петербурге арестовали мужчину за убийство из-за замечания о маске

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве в ходе конфликта из-за маски в маршрутке, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Алексей Вербицкий отправлен в СИЗО до 18 января 2021 года. Он признал вину и не возражал против ареста.

По версии следствия, 17 ноября в Красногвардейском районе Петербурга 40-летний безработный Вербицкий в маршрутке после сделанного ему замечания вступил в перепалку с 53-летним заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Конфликт продолжился на улице и перерос в драку, и тогда Вербицкий ударил оппонента ножом. Ранение оказалось для мужчины смертельным.

По данным полиции, Вербицкий ранее был судим. Его задержали накануне.

Петербург Алексей Вербицкий

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