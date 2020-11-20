Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Песков посоветовал вешать в кабинетах портреты и Путина, и Пушкина

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Законы не регулируют вопрос, должны ли портреты президента висеть в кабинетах чиновников, напомнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Участникам конфликта в Петербурге он посоветовал вешать портреты "и Путина, и Пушкина".

18 ноября в здании муниципального образования "Смольнинское" депутат от "Яблока" Никита Юферев порвал повешенную в зале заседаний фотографию Путина. В фейсбуке он объяснил, что администрация убрала из зала портрет Пушкина, повесила фото Путина, и он "принял меры депутатского реагирования". В результате на заседание приехала полиция, и в отношении Юферева началась проверка. Другие депутаты рассказали журналистам, что с администрацией "Смольнинского" уже некоторое время идет "портретная война": оппозиционные депутаты вешают в зале на стенку портрет Пушкина, сотрудники администрации заменяют его на портрет президента.

"Это никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счет нет и быть не может. Разумеется, вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент и, наверное, это плохо - так себя вести и так поступать", - сказал Песков на брифинге.

По его словам, нет никаких принципов или норм, которые бы на бумаге фиксировали этот вопрос.

На вопрос, стоит ли отказаться от традиции использования фотографий глав государств на стенах в кабинетах чиновников, Песков сказал: "Это произошло в Санкт-Петербурге, но это не значит, что такие конфликты возникают. Они не возникают, собственно, это первый конфликт такой".

Пресс-секретарь считает, что отдельных нормативных пояснений и не нужно.

"Хочется посоветовать им повесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом. Столько важных вопросов, которыми надо заниматься, которые, наверное, поважнее будут. Хотелось бы порекомендовать это", - сказал Песков.

Владимир Путин Александр Пушкин Дмитрий Песков Петербург Никита Юферев Яблоко МВД

Новости по теме

Новости

Депутат Госдумы связал рост аварийности с улучшением качества дорог

Пандемия коронавируса

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель
Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 100% добровольцев, привитых вакциной "Вектора"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

Денис Буцаев может снова возглавить Российский экологический оператор

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович купил 17,4% FESCO

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Россиянин приговорен к 13 годам колонии за госизмену в пользу США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');