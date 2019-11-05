Путин связал популярность русского языка в мире с мощью и влиянием России

Без этой силы даже появление трех Толстых и четырех Пушкиных не вызовет интереса к русскому, уверен он

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Интерес в мире к русскому языку будет расти по мере роста российской экономики и усиления влияния России, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом на заседании Совета при президенте по русскому языку.

"Интерес к русскому языку в мире будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова - и народного благосостояния, и страны в целом. Не будет этого, ты хоть тресни, - пусть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина - будут переводить просто и все. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский язык", - считает он.

Путин напомнил, что в советское время в странах Восточной Европы "активно и неплохо изучали русский язык", и Россия и ее партнеры до сих пор этим пользуются "в хорошем смысле слова". Тогда, по его словам, знать русский было выгодно.

"От этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, было реально большое сотрудничество с Советским Союзом. Это было влияние. Советский Союз растворился и все, интерес к (русскому) языку начал затухать, и это затухание искусственно подогревается", - продолжил он.

Сейчас в странах, с которыми у России возрождается экономическое и политическое сотрудничество, начался всплеск интереса к русскому, и это происходит не только в бывших советских республиках, но и в дальнем зарубежье, рассказал президент.

Путин также привел мнение экспертов о том, что "влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой, и как производная от экономики - оружие, культура, образование, наука": "Все имеет, конечно, свою предысторию, но очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой".

Ранее на этом заседании президент возразил против сравнения языка с оружием и назвал его инструментом мягкой силы. Также он отметил попытки "русофобов" и "националистов" в разных странах ограничить русский язык и вытеснить на периферию.