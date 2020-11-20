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В РФ создали робота для бесконтактного взятия мазка у пациента с COVID

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские ученые создали роботохирургический комплекс, чтобы безопасно для пациента и лаборанта брать пробы у больных коронавирусом, и при необходимости готовы доработать его для проведения исследований взятых мазков, сообщили в Роспатенте.

"Директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, главный инженер ООО "Ассистирующие хирургические технологии" Рахим Нахушев и академик РАН Дмитрий Пушкарь, разработали и запатентовали роботохирургический комплекс, позволяющий бесконтактно взять мазок из зева пациента", - сказали "Интерфаксу" в Роспатенте.

При взятии биоматериала используются два манипулятора роботизированного комплекса. Один из них непосредственно берет мазок, второй – упаковывает биоматериал в пробирку. Комплекс управляется лаборантом при помощи контроллера на основании информации, получаемой с камеры и передаваемой на монитор. При этом лаборант и манипулятор, осуществляющий забор мазка, во время манипуляции находятся в "чистой зоне", отделенной от зоны нахождения пациента перегородкой. В свою очередь манипулятор, упаковывающий биоматериал, расположен в "грязной" зоне, отметил собеседник. После каждого пациента "грязная зона" дезинфицируется.

"Взятие мазка с помощью роботизированного комплекса полностью защищает лаборанта, сокращает риски пациента и повышает качество взятия пробы за счет высокой точности перемещения манипулятора, отсутствия тремора, четкого визуального контроля за областью, из которой берется мазок", - отметили в Роспатенте.

Шептунов сообщил "Интерфаксу", что этот комплекс можно разместить на машине и использовать для проведения быстрого тестирования в аэропортах или регионах, поселках. "В контейнере можно разместить несколько кабинок, время взятия одного анализа и дезинфекция каждой кабинки - 1,5-3 минуты, соответственно, можно сделать большое количество тестов за короткое время", - сказал он.

По словам разработчика, робот может обучаться и через несколько тысяч тестов сможет брать мазки автоматически без участия лаборанта.

Также он отметил, что за 3-4 месяца при наличии финансирования можно доработать комплекс, оснастив его оборудованием для анализа результатов тестов: "Можно договориться с разработчиками тестеров, уже готовы тесты, которые за 40 минут дают результат. Соответственно, нужно дополнительно только создать манипулятор, который будет правильно переносить мазок на тестер - и через 40 минут мы будем получать результат".

В Роспатенте также привели заявление руководителя службы Григория Ивлиева о том, что заявки на изобретения, предназначенные для борьбы с коронавирусом, с апреля рассматриваются в течение 20 дней. По его словам, с начала 2020 года выдано более 80 патентов на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

В свою очередь директор центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Лора Накорякова сказала "Интерфаксу", что "роботизация традиционных способов лечения, сопровождающихся высоким риском заражения медицинского персонала (роботизация взятия мазка с помощью роботизированного комплекса), с высокой вероятностью найдет положительный отклик у россиян". "Кроме того, по данным нашего ежемесячного социально-экономического мониторинга (октябрь 2020) "умные" системы (включающая и "умное" здравоохранение) входят в топ-3 наиболее перспективных индустрий будущего, что говорит о наличии и экономического потенциала в данном направлении", - сказала она.

Роспатент

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