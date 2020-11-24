Роспотребнадзор объявил о вводе в оборот экспресс-тестов на коронавирус

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России в оборот вводятся экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15-20 минут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила об этом на Координационном совете уполномоченных по правам человека в России.

По ее словам, этих тестов много, их появление сделает тестирование более доступным и быстрым.

С начала пандемии в стране было сделано больше 73,3 млн тестов на COVID-19, в том числе 362 тысячи за последние сутки, подсчитали в Роспотребнадзоре.