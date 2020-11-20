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В Дагестане возбудили дело против трех наркополицейских за вымогательство

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, подозреваемых в вымогательстве денег у местного жителя.

Информированный источник сообщил в пятницу "Интерфаксу", что подполковник полиции, майор полиции и старший лейтенант полиции в августе незаконно возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении жителя Дербента. Отмечается, что перед этим они его "избили, заставили наговорить на себя, подписать признание, а после потребовали 1 млн рублей с условием, что в случае отказа ему будет грозить до 10 лет лишения свободы".

По его данным, потерпевший сумел договориться и снизить требуемую сумму денег до 500 тысяч рублей.

Собеседник агентства добавил, что под угрозами избиения со стороны полицейских он позвонил своей сестре и знакомой и попросил срочно перевести ему деньги. Девушки отправили ему на счет карты 350 тысяч рублей. Он передал их наркополицейским и пообещал в ближайшее время принести оставшиеся 150 тысяч рублей.

Преступные деяния полицейских выявили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из управления собственной безопасности МВД по республике.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное в крупном размере), части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков), части 4 статьи 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) УК РФ.

В Советском суде Махачкалы будет принято решение об их аресте, добавил источник.

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