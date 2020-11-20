Центр им.Чумакова получил зарубежные запросы на поставку COVID-вакцины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН получил запросы от других стран на поставку разрабатываемой им вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

"У нас уже имеются запросы из других стран на поставку нашей вакцины. Но пока, как я и говорил, речь может идти минимум о (производстве) 10 млн доз в год", - сказал Ишмухаметов в пятницу.

По его словам, в центре им.Чумакова понимают, что такой объем производства вакцины недостаточен для России. "Поэтому мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эту потребность", - добавил он.

На данный момент можно оперировать только такими цифрами, а об увеличении и масштабировании производства можно будет говорить только после его полного запуска, уточнил Ишмухаметов. "А запуск производства возможен только после получения одобрения и регистрационного удостоверения от министерства здравоохранения", - сказал он.

Пока выпуск вакцины предполагается на площадке непосредственно центра имени Чумакова, уточнил его гендиректор.

Сейчас вакцина от коронавируса центра им.Чумакова проходит вторую фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах. Параллельно в случае получения регистрации на условиях могут быть начаты пострегистрационные исследования и на большем количестве людей.

Другие российские вакцины

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.