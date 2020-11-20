Антитела выявлены у 100% добровольцев, привитых вакциной "Вектора"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Все добровольцы, привитые вакциной центра "Вектор", выработали антитела против коронавируса, клеточный иммунитет сформировался у большинства, сообщили "Интерфаксу" в центре в пятницу.

"Клинические исследования показали, что антитела были выявлены у 100 % добровольцев, иммунизированных вакциной "ЭпиВакКорона", - сказали в "Векторе".

"Относительно клеточного иммунного ответа уже отмечено, после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа", - пояснили в центре.

Вместе с тем, отметили в "Векторе", оценить, насколько эффективно защищает этот препарат от коронавируса, можно только "при подведении предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований" вакцины.

Там добавили, что серьезных побочных эффектов после вакцинации выявлено не было: лишь шесть добровольцев пожаловались на болезненность в месте укола, которая вскоре прошла.

В "Векторе" агентству также заявили, что конца года центр выпустит 50 тыс. доз вакцины. К настоящему времени произведено 15 тыс. доз, добавили там.

"Массовое производство будет начато в 2021 году с привлечением индустриальных партнеров", - уточнили в "Векторе". В научном центре сообщили, что объем и темпы производства вакцины "будут определяться, исходя из потребностей в препарате".

Российские вакцины от коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" стала второй вакциной от коронавируса, разработанной в РФ. На этой неделе Центр получил разрешение Минздрава на поведение пострегистрационных исследований.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.