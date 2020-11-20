Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса граждан, не входящих в профессиональные группы риска, начнется в РФ до конца ноября, возможно, уже на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Массовая вакцинация - речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя - начнется в течение двух недель. В принципе, все к этому готово. Не исключено, что старт будет дан на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в ноябре в РФ будет получено порядка 300 тыс. доз вакцины "Спутник V" подтвержденного качества. "Часть этой вакцины можно будет использовать для массовой вакцинации", - отметил он.

Базовым регионом для вакцинации от новой коронавирусной инфекции станет Москва, уточнил другой собеседник агентства. "Власти столицы уже развернули пункты вакцинации", - сказал он.

18 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что в гражданский оборот уже выпущено 60 тыс. доз вакцины "Спутник V".

Всего в ноябре планируется направить для вакцинации более 650 тыс. доз препарата, еще 2,2 млн доз - в декабре.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.