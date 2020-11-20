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"Волга Груп" Тимченко снизила долю в "Стройтрансгаз" с 71% до 52%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Волга Груп" бизнесмена Геннадия Тимченко в процессе реструктуризации своего строительного актива - АО "Стройтрансгаз" - снизила свою долю в нем с 71% до 52%, следует из официальных документов.

"Волга Груп" владела 80,01% ООО "ОСХ", которому принадлежит 88,7% "Стройтрансгаза", то есть прямая доля владения Тимченко составляла 71%.

В документах говорится, что 13 августа 2020 года Газпромбанк продал 19,99% ОСХ бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, который возглавил "Стройтрансгаз".

25 сентября "Волга Груп" вышла из состава участников ОСХ, и в качестве оплаты доли получила 52% акций Стройтрансгаза.

"Прошла серия сделок в рамках реструктуризации структуры собственности компании. Изменения носили технический характер, они не привели к изменению состава участников", - прокомментировали "Интерфаксу" в "Волга Груп".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по состоянию на март 2019 года, акционерами "Стройтрансгаза" были ОСХ (88,7%), "Гресиана бизнес инк" - 10,67%, 22 гражданина России - 0,58%, ООО "Партнер Холдинг" - 0,05%.

АО "Стройтрансгаз" основано в 1990 году, занимается строительством магистральных трубопроводов, объектов нефтяной промышленности, спортивных сооружений, дорожной инфраструктуры, объектов энергетики.

Стройтрансгаз Волга Груп Геннадий Тимченко ОСХ Газпромбанк Владимир Лавленцев

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