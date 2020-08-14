Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем "Стройтрансгаза"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, известный в строительной отрасли предприниматель Владимир Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз" - крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 13 августа Лавленцев получил в собственность 19,99% ООО "ОСХ", которые ранее принадлежали Газпромбанку. Это холдинговая компания "Стройтрансгаза": ей принадлежит 88,7% АО "СТГ".

ООО "Волга Груп" Геннадия Тимченко владеет оставшимися 80,01% долей ОСХ.

Лавленцев через представителя прокомментировал покупку "Интерфаксу": "У компании серьезный потенциал развития в основных направлениях бизнеса в связи с перспективами реализации в России масштабных инфраструктурных проектов".

В "Волга Груп" со своей стороны заявили: "Владимир Лавленцев - профессиональный управленец и высококвалифицированный эксперт в области строительства. Мы рассчитываем на продуктивное партнерство в рамках АО "СТГ".

АО "Стройтрансгаз" основано в 1990 году, занимается строительством магистральных трубопроводов, объектов нефтяной промышленности, спортивных сооружений.

Владимир Лавленцев родился в 1980 году в Москве. Он окончил МГИМО и Московский государственный горный университет. До 2010 года он работал в правительстве Москвы, где занимал пост первого заместителя главы департамента городского заказа капитального строительства. Затем он возглавил строительный холдинг "АРКС", основанный его отцом Александром Лавленцевым.

В 2013-2014 годах Лавленцев был вице-губернатором Петербурга. В его компетенции находились вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики. В 2015 году он был назначен главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента

Тимченко и Лавленцев уже были партнерами - в 2012 г "Вола Груп" инвестировала в "АРКС". Тогда предполагалось, что на базе "Стройтрансгаза", "АРКС" и СК "Мост" будет создан единый холдинг. Однако финальных решений по такой конфигурации так и не было принято, в 2015 г структуры Тимченко вышли из "АРКСа".