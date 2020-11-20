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Баку запросил у Москвы правовой помощи по делу основателя WarGonzo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана направила официальный запрос в правоохранительные органы России и других стран об оказании правовой помощи для проведения следственных мероприятий в отношении российских граждан Семена Пегова и Семена Багдасарова. На них в Азербайджане заведено уголовное дело.

Пегов - основатель проекта WarGonzo, Багдасаров - директор Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии. Их действия квалифицируются по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (открытые призывы группы людей против территориальной целостности Азербайджана), 283.2.1 (открытые призывы к национальной вражде с угрозой насилия через СМИ) УК Азербайджана". Пегову также вменяют незакаонное пересечение границы Азербайджана.

Уголовное дело в отношении Пегова было возбуждено 12 октября 2020 года. Генпрокуратура заявила, что он без документов и вне зоны контрольно-пропускных пунктов, незаконно через территорию Армении прибыл Степанакерт (его азербайджанское название - Ханкенди) и посетил другие территории в Нагорном Карабахе.

В интернете Пегов публиковал материалы с призывом к гражданам России приехать в зону боевых действий в Нагорном Карабахе с целью оказания помощи армянской стороне. Он также публиковал призывы, направленные против территориальной целостности Азербайджана, добавило надзорное ведомство.

10 августа Пегова задерживали в Белоруссии, куда он приехал освещать протесты.

WarGonzo Семен Пегов Азербайджан Нагорный Карабах Степанакерт Семен Багдасаров

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