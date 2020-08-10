Daily Storm сообщило о задержании своих журналистов в Минске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 10 августа в Минске милиция задержала корреспондентов российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. По их словам, они не сопротивлялись, однако их все равно побили дубинками.

С ними был задержан создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Задержанные позвонили в редакцию из автозака и рассказали, что сильно избит журналист "Медузы" Максим Солопов. По их словам, их везли в отдел полиции. После этого они перестали выходить на связь. Из публикации "Медузы" о минских протестах следует, что в редакции не знают, что с Солоповым, и связаться с ним не могут.

9 августа в Минске были жестко задержаны журналисты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. У них изъяли технику и выдворили из страны. Поводом для задержания стало отсутствие у них аккредитации для работы в Белоруссии. В ночь на понедельник стало известно, что все трое доставлены в Смоленск.

После дня голосования на президентских выборах и объявления предварительных результатов в белорусских городах прошли массовые протесты. Милиция применила спецсредства для разгона протестующих.