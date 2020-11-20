Путин поручил миротворцам в Карабахе предотвращать бытовые конфликты

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил российским миротворцам после выхода армянских военных из некоторых районов Нагорного Карабаха не допускать бытовых конфликтов между армянами и азербайджанцами.

В ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе он обратил внимание генерал-лейтенанта Рустама Мурадова на то, что после выхода армянских подразделений из Агдамского, Лачинского районов остаются мирные граждане, в числе которых и армяне.

"Нужно наладить связь с обеими сторонами, в данном случае с азербайджанской стороной, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, какая бы создала условия для совместного проживания людей обеих национальностей без всяких конфликтов на бытовой почве", - сказал Путин.

"Я знаю, что у вас добрые отношения и с армянской стороной, и с азербайджанской. Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, конечно, это конфликтующие стороны. Но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди. Я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный", - добавил он.

Президент отметил, что в данном случае ответственность лежит на азербайджанской стороне. "Я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно таким образом и с таких позиций и подходит к организации будущей работы. На первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам, чтобы иметь информацию о том, что происходит, вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и азербайджанскими коллегами", - сказал Путин.

Российские миротворцы фиксируют отдельные мелкие инциденты в Нагорном Карабахе, но режим прекращения огня соблюдается, сообщил командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

Он сказал, что российский контингент в зоне проведения миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербаджана.

"Территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности. В зоне "Север" выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", Лачинском коридоре - второй батальон на 12 постах", - сказал Мурадов. По его словам, управление миротворческим контингентом осуществляется с командного пункта в Степанакерте.

"Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе, закрытой, космической и видеоконференцсвязью. Для контроля обстановки применяются беспилотные летательные аппараты в круглосуточном режиме", - сообщил генерал.

Россия завершила развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, всего переброшены 1960 миротворцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании у Путина.