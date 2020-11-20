Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач.

Он сообщил, что в район конфликта были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. "Всего совершено 250 самолеторейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу на совещании с Путиным.

Шойгу отметил, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорных Карабах, полностью разминирован.

"Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) протяженностью 28 километров", - доложил Шойгу президенту РФ на совещании в пятницу.

С 17 ноября по Лачинскому коридору открыто безопасное движение гражданского автотранспорта, отметил Шойгу.

"Дальнейшая задача по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операции развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", - добавил Шойгу.

Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов сообщил, что об отдельных мелких инцидентах в Карабахе.

"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - сказал он.