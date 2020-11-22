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Путин впервые с начала пандемии примет верительные грамоты у послов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на будущей неделе примет в Кремле верительные грамоты у послов иностранных государств.

Это будет первая церемония в этом году с начала пандемии коронавируса. Поэтому послов, которые должны передать президенту верительные грамоты, накопилось довольно много, сообщает телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

Данная процедура символизирует начало дипломатической карьеры посла в России.

На этой же неделе у президента запланированы командировка в один из российских регионов и заседание попечительского совета МГУ, анонсирует программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Кроме того, Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

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