"Ъ" узнал о скором объявлении схемы реформы системы институтов развития

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Схема готовившейся правительством РФ реформы системы институтов развития (ИР) будет объявлена в ближайшие дни, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ.

"Издание ознакомилось с промежуточными вариантами схемы реформы - с октября 2020 года они уже практически не менялись. На этой неделе должна быть объявлена схема нового подчинения и управления существующими 40 ИР, число которых в итоге уменьшится до двух десятков, но, по данным газеты, речь не идет о кадровых решениях - они, видимо, будут определяться по итогам работы в новой схеме", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, основные положения схемы реформы - укрупнение институтов развития, подчинение их правительственной схеме планирования и достижения целей, ликвидация конкуренции части институтов с коммерческими компаниями.

В статье уточняется, что на базе ВЭБ.РФ создается "единый институт развития", и 12 специализированных независимых ИР не будут с ним конкурировать. Реформа будет синхронизирована с изменениями в федеральных органах исполнительной власти и запланированным сокращением госаппарата.

В Белом доме до официального объявления тему не комментируют. В самих ИР и госкорпорациях, где в течение осени 2020 года издание обсуждало возможные изменения, на официальном уровне об этом также не говорят. Неофициально же самая разнообразная и, как правило, недостоверная информация о реформе обсуждалась с лета параллельно с изменениями в правительстве, пишет "Коммерсант".