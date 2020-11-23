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Российская венчурная компания передана в управление РФПИ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В рамках реформы институтов развития Российская венчурная компания (РВК) передается под управление Российского фонда прямых инвестиций, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

РВК возглавит первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман. Должность в руководстве фонда он сохранит.

До сих пор РВК возглавлял Александр Повалко. Он с начала июня находится под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Его дело связано со сделкой по реинвестированию части средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc., в другую портфельную компанию - "Алион".

"РВК будет осуществлять свою деятельность на основе соинвестиционной модели, для реализации российских и международных проектов, привлекая партнеров в совместные фонды, проекты и компании. В рамках соинвестиционной модели РВК будет создавать совместные фонды с ведущими российскими компаниями и корпорациями для инвестиций в значимые перспективные технологические проекты. Такие фонды будут созданы с ведущими российскими компаниями и представителями бизнеса, а также с международными партнерами РФПИ. В частности, планируется создание фонда технологических инвестиций совместно со Сбером и рядом других ведущих партнеров", - сообщил РФПИ.

Ранее о передаче РВК в управление РФПИ и о грядущей реформе институтов развития сообщил "Коммерсантъ".

В понедельник Мишустин целью реформы назвал повышение эффективности институтов развития и переориентацию их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента. До сих пор их деятельность была слабо увязана с новыми национальными целями, отметил премьер, и у них не было единых механизмов управления.

В рамках реформы будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и фондов "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Функции еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами институты будут ликвидированы.

Премьер предложил объединить лизинговые компании ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" в Единую лизинговую компанию, создать универсальный банк на основе МСП Банка и банка "ДОМ.РФ". Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду будет присоединён Российский фонд фундаментальных исследований.

Всё это позволит сократить дублирующие функции и сформировать 5 крупных институтов развития, считает Мишустин.

"Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, "Росагролизинг", Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа будут сохранены. АО "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму.

РВК Александр Повалко РФПИ Анатолий Браверман Михаил Мишустин

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