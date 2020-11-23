Без света после циклона в Приморье остались около 100 тыс. человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Владивосток. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Приморскому краю, где без света после циклона несколько суток остаются около 100 тыс. человек в городах Владивосток и Артем, в первую очередь необходимы дизель-генераторы, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Главная помощь, которая нужна краю, это дизель-генераторы, оборудование для установки линий электропередачи", - сказал Кожемяко в понедельник во Владивостоке на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

Кожемяко уточнил, что по прогнозам восстановить энергоснабжение удастся в среду-четверг.

Также резервные генераторы необходимы для медучреждений.

"Резервные генераторы отправят в лечебные учреждения, часть больниц находится без работы компьютерных томографов, сложная ситуация с питанием. Надеюсь, что наша совместная работа поможет решить эти вопросы", - сказал Кожемяко.

Губернатор Приморья добавил, что использованы все имеющиеся в крае резервы, к ликвидации последствий ЧС привлечены военные, силы МЧС, однако масштабы ЧС настолько значительны, что этого недостаточно.

"В Приморье необходимо создать тройной резерв мощности по запитке соцучреждений, центральных тепловых пунктов, котельных. Двойной резерв был создан, но ситуация показала, что отключается полностью система энергоснабжения", - сказал Кожемяко.

По данным властей региона, в понедельник утром восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством соцобъектов доставили в Приморье двумя бортами Ил-76.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, продолжаются восстановительные работы.