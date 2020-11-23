Обесточенный КПП перестал пропускать грузовики на границе с Китаем

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Через пограничный пункт "Полтавка" в Приморье с 23 ноября приостановлен пропуск грузовиков из-за того, что на китайской стороне в пункте Дуннин идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщили в Росгранстрое.

По данным Дальневосточного таможенного управления на утро понедельника, проезда перед пунктом пропуска "Полтавка" ожидали 259 грузовиков, за прошедшие сутки было оформлен 41 автомобиль.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня.