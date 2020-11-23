Минимущество Приамурья обратилось в ФАС в рамках спора между Petropavlovsk и "Покровским рудником"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минимущество Амурской области как акционер попросило ФАС России проверить соблюдение всех требований при смене руководства в Petropavlovsk в рамках судебного спора между гендиректором "Покровского рудника" Сергеем Ермоленко и головной компанией.

Эту информацию в Арбитражном суде Амурской области огласила судья Галина Лисовская. Она зачитала участникам судебного процесса поступившие из правительства Приамурья документы. Минимущество считает, что оспариваемые в суде требования были направлены в условиях корпоративного конфликта. Министерство отмечает, что в данном споре его права как акционера (0,62% от уставного капитала) не затронуты.

"При этом Минимущество считает необходимым сообщить, что на основании обращения независимой профсоюзной организации работников АО "Покровский рудник" направило обращение о проведении проверки на предмет соблюдения требований ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" в результате действия АО "Южуралзолото" (ЮГК), которое находится на рассмотрении в ФАС России", - зачитала Лисовская.

Представитель Ермоленко Людмила Елисеева сообщила, что их сторона настроена на примирительную процедуру и направила соответствующие документы в Арбитражный суд Дальневосточного округа и Шестой арбитражный апелляционный суд.

"Соответствующий договор с медиатором мною заключен по согласованию с доверителем на обеспечение процедуры медиации (урегулирование споров. - ИФ.). (...) Поскольку стороны стремятся к мирному урегулированию конфликта, есть необходимость об отложении судебного разбирательства", - отметила Елисеева.

Представители "Покровского рудника" также заметили, что все вопросы, которые были в требовании Petropavlovsk, включены в повестку собрания, намеченного на 12 января по требованию Eponymousco Limited (владеет 80,01% акций рудника, подконтролен Petropavlovsk. - ИФ.).

Представитель Petropavlovsk Виктор Гербутов заявил, что никакие переговоры о примирении не ведутся, и напомнил, что были нарушены права акционера. Он отметил, так как решение о проведении собрания 12 января принято по инициативе самого рудника, то его повестка юридически уже не связана с требованиями акционера, а значит нет гарантий, что она не будет изменена.

"Существует высокий риск того, что собрание 12 января не состоится. Что останется акционеру после этого? Подавать новый иск? (...) Мы не видим возможности примириться в суде с нашими процессуальными оппонентами. Их цель - на максимально длительный срок отсрочить смену менеджмента российских компаний", - заметил Гербутов, напомнив суду, что в компаниях намечена проверка.

Суд объявил перерыв до 24 ноября.

Как сообщалось, Ермоленко оспаривает требования Petropavlovsk провести внеочередное собрание акционеров. В сентябре суд по ходатайству Ермоленко принял обеспечительные меры в виде запрета на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по российским активам Petropavlovsk. В октябре они были отменены по Покровскому и Маломырскому рудникам.

Petropavlovsk, в свою очередь, также обратился с иском в суд, добиваясь проведения внеочередного собрания акционеров "Покровского рудника". Впоследствии два дела спорящих сторон были объединены в одно производство.

Petropavlovsk пребывает в состоянии корпоративного конфликта с конца июня, когда по итогам годового собрания основатель компании Павел Масловский и еще несколько директоров не прошли в совет директоров головной компании. Временным CEO Petropavlovsk в середине августа был назначен Максим Мещеряков.