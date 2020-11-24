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Petropavlovsk добился в суде проведения собрания акционеров "Покровского рудника"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области удовлетворил исковые требования Petropavlovsk о проведении собрания акционеров "Покровского рудника" с повесткой о смене органов управления, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Одновременно суд отказал в иске с противоположными требованиями гендиректору рудника Сергею Ермоленко.

В самом начале заседания представитель Ермоленко Людмила Елисеева в очередной раз предложила начать примирительную процедуру, так как все вопросы, которые были в требовании Petropavlovsk, включены в повестку собрания, намеченного на 12 января по требованию Eponymousco Limited (владеет 80,01% акций рудника, подконтролен Petropavlovsk).

Представители "Покровского рудника" не возражали, однако представитель Petropavlovsk Виктор Гербутов заявил, что составить мировое соглашение с учетом соблюдения оппонентами всех условий проведения собрания будет затруднительно, и высказался против.

В рамках рассмотрения дела по существу спор в основном свелся к последовательности документооборота между "Покровским рудником" и головной компанией, в том числе касался доводов, были ли в "Покровском руднике" должным образом ознакомлены с полномочиями представителя Petropavlovsk, подписавшего требование о проведении собрания акционеров.

Представители "Покровского рудника" обратили внимание суда, что предложенная Petropavlovsk на рассмотрение собрания редакция устава может блокировать работу предприятия, так как в ней установлены рамки для финансовых сделок без их одобрения головной компанией. "Вся текущая деятельность генерального директора фактически должна согласовываться с общим собранием акционеров. (. . .) Будет блокирована текущая хозяйственная деятельность предприятия", - заметила Елисеева.

"Было законно направлено требование Petropavlovsk как акционера на созыв собрания, но, тем не менее, оно не удовлетворено под различными предлогами. (. . .) Закон не предусматривает возможность оспаривания требования о созыве общего собрания, предусмотрена возможность оспаривания лишь решения общего собрания акционеров самими акционерами не принимавшими участия, либо голосовавшими против", - обозначил позицию в суде Гербутов.

После почти трех часов дискуссий судья Галина Лисовская огласила решение, по которому Ермоленко отказано признать незаконными требования Petropavlovsk о созыве внеочередного общего собрания акционеров и внесения изменений в учредительные документы общества.

Вместе с этим удовлетворены исковые требования Petropavlovsk к АО "Покровский рудник" о проведении такого собрания.

"Обязать АО "Покровский рудник" в течение 40 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой: утверждение устава АО "Покровский рудник" в новой редакции о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров "Покровского рудника", - огласила решение Лисовская.

Оппоненты Petropavlovsk намерены обратиться в апелляционный суд, сообщил "Интерфаксу" представитель "Покровского рудника" Николай Каргалов.

Ермоленко оспаривал требования Petropavlovsk провести внеочередное собрание акционеров. В сентябре суд по ходатайству Ермоленко принял обеспечительные меры в виде запрета на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по российским активам Petropavlovsk. В октябре они были отменены по Покровскому и Маломырскому рудникам.

Petropavlovsk, в свою очередь, также обратился с иском в суд, добиваясь проведения внеочередного собрания акционеров "Покровского рудника". Впоследствии два иска были объединены в одно производство.

Petropavlovsk с конца июня находится в корпоративном конфликте после того, как по итогам годового собрания основатель компании Павел Масловский и еще несколько директоров не прошли в совет директоров головной компании. Временным CEO Petropavlovsk в середине августа был назначен Максим Мещеряков.

Petropavlovsk Покровский рудник Арбитраж Амурской области Сергей Ермоленко

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