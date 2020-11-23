"ЛУКОЙЛ" снова задумался о продаже своих генерирующих активов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" снова выставил на продажу свои генерирующие активы, купленные при реформе РАО "ЕЭС России", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с планами нефтекомпании. По словам двоих из них, переговоры пока ни с кем из покупателей не начались, "ЛУКОЙЛ" изучает предложения.

Вне зависимости от продажи "ЛУКОЙЛ" изучает возможность вывода всей коммерческой генерации из своего периметра для уменьшения общего уровня выбросов группы, утверждает еще один источник издания.

Основа энергетического подразделения "ЛУКОЙЛа" - бывшая ТГК-8 с несколькими небольшими станциями на юге России. "ЛУКОЙЛ" управляет генерацией совокупной мощностью 5,7 ГВт (меньшая часть этих мощностей используется для собственных нужд компании).

Обсуждения потенциальной продажи НК своих энергоактивов ведутся на рынке не один год. В частности, в 2017 году "Газпром энергохолдинг" заказывал индикативную оценку активов "ЛУКОЙЛа", однако тогда нефтекомпания сообщала, что не ведет соответствующих переговоров.

В октябре 2018 года "Коммерсантъ" писал, что "ЛУКОЙЛ" снова планирует продажу принадлежащих ему объектов генерации и мог обсуждать это с ПАО "Интер РАО". Тогда же глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов опроверг эти планы. "Нет, пока нет. Я не знаю, почему возник этот вопрос, потому что мы, наоборот, сейчас развиваем энергетический сектор. Мы считаем, что он все-таки должен как-то интегрироваться в систему добычи газа. Мы даже рассматриваем варианты объединения системы производства газа и генерацию, единый блок", - говорил Алекперов.