Крым собрал на 10% меньше налогов с туризма

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - С января по сентябрь 2020 года в бюджет Крыма поступило 2 256,9 млн рублей налогов от туристской отрасли, это на 9,8% меньше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2019 года (2 503,4 млн рублей)". Об этом сообщили в Министерстве курортов региона.

Там напомнили, что туристическая отрасль не работала в течение двух с половиной месяцев из-за карантиных мер. На федеральном и региональном уровне были приняты "беспрецедентные меры поддержки бизнеса": отсрочки и обнуления по налогам и аренде, льготное кредитование, субсидии на дезинфекцию, механизмы сохранения занятости и прочие, добавили в пресс-службе ведомства.

Малые и средние туристические предприятия отрасли смогли получить по 12 130 рублей на каждого работника на федеральном либо на региональном уровне. Только из крымского бюджета на эти цели было направлено 220 млн рублей. Безвозмездную финпомощь на мероприятия по профилактике коронавируса оказали предприятиям, включенным в единый реестр МСП: для ИП без работников субсидия составила 15 000 рублей, в других случаях к сумме прибавляется 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

Доля туризма в системе налогов в Крыму составляет 7%. При этом в министерстве напоминают о мультипликативном эффекте в виде налогов от таких смежных отраслей, как транспорт, экскурсионное обслуживание, общепит и других, что составляет порядка 25-30% от общего дохода региона.

Крым открыл в этом году курортный сезон 1 июля. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек - на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь - на 40%. В начале октября министр курортов и туризма республики Вадим Волченко называл загрузку отелей и санаториев этой осенью беспрецедентной, а перспективы на ноябрь и декабрь "хорошими".

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. Сумма налогов за весь год составила 3,7 млрд рублей.