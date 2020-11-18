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Эксперты предостерегли от введения курортного сбора во всех регионах РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Введение туристского сбора во всех регионах России на законодательном уровне повысит финансовую нагрузку как на турбизнес, так и на туристов, что нежелательно в условиях связанного с пандемией кризиса отрасли, заявили представители общественных объединений в сфере туризма.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду предложила создать закон, который позволит вводить туристический сбор всем регионам, а собранные средства направить на сохранение памятников архитектуры и развитие туристской инфраструктуры. По ее словам, субъекты РФ должны вводить его по своему усмотрению. Матвиенко считает, что если ставка будет невысокой, в пределах 50 рублей, то это не будет чувствительно для туризма.

"Сегодня туриндустрия в России находится в критическом состоянии, и нагружать участников отрасли дополнительными сборами категорически нельзя. Многочисленные инициативы по повышению финансовой нагрузки на турбизнес и потребителей туруслуг фактически обнуляют даже такие позитивные начинания, как национальный проект по туризму", - заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

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Он отметил, что взимание туристического сбора активно применяется в странах Евросоюза. "Но там и НДС для гостиниц в среднем составляет 10,5%, а не 20%, как в России. Если НДС будет уменьшен до европейского уровня, то можно будет обсуждать и туристический сбор", - сказал Игнатьев.

С коллегой согласился глава комиссии по туризму и индустрии гостеприимства Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Шпилько. "Денег на реставрацию памятников и благоустройство на местах не хватает не потому, что нет туристского сбора. А потому, что бюджетная система РФ устроена таким образом, что львиная часть региональных доходов направляется в федеральный бюджет", - считает эксперт.

По мнению Шпилько, 50 рублей курортного сбора с туриста не решат проблемы: те, кто приезжает на отдых "дикарем", вовсе не будут его платить. Он также сомневается, что в регионах будет утверждена такая низкая ставка. "Сначала 50 рублей. А потом? Минфин уже третий год продвигает закон "О внесении в Налоговый кодекс неналоговых платежей", предусматривающий его (туристского сбора - ИФ) размер в объеме до 3% от стоимости услуг временного проживания", - добавил Шпилько.

Если вводить такой сбор, нельзя параллельно внедрять обязательную для любых организованных поездок платную электронную путевку, закон о которой уже принят в первом чтении, потому что это будет "уже не один, а два туристских сбора", - сказал Шпилько.

Закон о курортном сборе в РФ был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Ставку сбора определяют местные власти, но она не должна превышать 100 рублей с человека за сутки проживания в объекте размещения.

Валентина Матвиенко Совфед Андрей Игнатьев РСТ Сергей Шпилько РСПП

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