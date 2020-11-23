Приговор главе российской ячейки "Аум синрике" огласят 26 ноября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) в четверг вынесет приговор главе российской ячейки террористического сообщества "Аум синрике" (запрещено в России) Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в создании ячейки террористической организации в РФ, сообщает пресс-служба суда в понедельник.

"Суд удалился в совещательную комнату для вынесения итогового решения до 26 ноября 11:00 по уголовному делу в отношении Устьянцева", - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ 1 мая 2018 года помешали Устьянцеву провести очередное собрание адептов, позже его арестовали.

Ему вменяются создание террористического сообщества, организация деятельности террористической организации, создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением (ч.1 ст.205.4, ч.1 ст.205.5, ч.1 ст.239 УК РФ). Гособвинитель запросил для Устьянцева 18 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества "Аум синрике", деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ. Он распространял среди жителей Москвы, Петербурга, Волгограда, а также других субъектов РФ религиозную доктрину, которая побуждала рядовых адептов отдавать ему деньги. Эти средства Устьянцев затем передавал японским руководителям "Аум синрике", "тем самым финансировал терроризм", считают следователи.

Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

В марте 1995 года члены "Аум синрике" из Японии распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.