Для главы ячейки "Аум синрике" в России попросили 18 лет колонии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Гособвинитель в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде попросил приговорить главу российской ячейки террористического сообщества "Аум синрике" (запрещено в РФ) Михаила Устьянцева к 18 годам колонии строгого режима, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Собеседник агентства добавил, что сторона защиты еще не выступила. Следующее заседание назначено на 9 ноября.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 1 мая 2018 года помешали Устьянцеву организовать очередное собрание адептов, позже его арестовали.

Ему вменяются создание террористического сообщества, организация деятельности террористической организации, создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением (ч.1 ст.205.4, ч.1 ст.205.5, ч.1 ст.239 УК РФ).

По версии следствия, Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества "Аум синрике", деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ. Он организовывал распространение среди жителей Москвы, Петербурга, Волгограда и других субъектов РФ религиозной доктрины, "побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества "Аум синрике", тем самым финансировал терроризм".

Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

В марте 1995 года члены "Аум синрике" из Японии распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч. 13 членов секты, включая ее основателя Асахару, были приговорены к смертной казни, приговор приведен в исполнение.