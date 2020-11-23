Свердловского предпринимателя заподозрили в производстве опасного антисептика

Эта продукция поставлялась в Якутию, где недавно антисептиком отравились семь человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Следственный отдел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в производстве небезопасного для людей антисептика, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый с апреля по ноябрь 2020 года производил в цеху, расположенном в Сысертском районе, антисептик для обработки рук, после чего его продал.

Согласно проведенному исследованию, антисептик не отвечал установленным требованиям и представлял реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей, говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в свою очередь, сообщает, что полицейские изъяли в цеху 5 тыс. 740 литров готовой продукции, а также 3 тыс. литров изопропилового спирта, 12 тыс. литров растворителя.

"Исследование показало, что в веществе обнаружен метанол в количестве более 60%, что является недопустимым. Кроме того, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в республику Саха (Якутия), где, как известно, недавно отравились похожим веществом семь человек", - подчеркнул Горелых.

По его данным, полицейские выясняют, в какие торговые точки поставлялся опасный антисептик.