Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Число жертв отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший от отравления антисептиком скончался в больнице в Якутии, число жертв достигло семи человек, сообщает пресс-служба управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в субботу.

"Зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь человек с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 18 ноября в с. Томтор Таттинского района в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Трое из них скончались сразу, остальные были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии и 20 ноября умерли еще трое.

Остаток антисептика изъят для экспертизы. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, количественный химический анализ установил, что в веществе содержится 69% метанола.

По данным пресс-службы, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению данного антисептика в объектах торговли. Установлена реализация его в двух районах республики общим объемом более 200 литров, "продукция снята с реализации".

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Якутия

Новости по теме

Новости

В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

Что произошло за день: пятница, 20 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе
Пандемия коронавируса

Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

ДТП с участием Михаила Ефремова

После суда над Ефремовым возбуждены три дела о лжесвидетельстве

Бывший глава Росграницы приговорен к десяти годам колонии

"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

В Ингушетии тетя осуждена за истязание племянницы до ампутации руки

Пандемия коронавируса

Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель

Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');