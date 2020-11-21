Число жертв отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший от отравления антисептиком скончался в больнице в Якутии, число жертв достигло семи человек, сообщает пресс-служба управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в субботу.

"Зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь человек с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 18 ноября в с. Томтор Таттинского района в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Трое из них скончались сразу, остальные были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии и 20 ноября умерли еще трое.

Остаток антисептика изъят для экспертизы. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, количественный химический анализ установил, что в веществе содержится 69% метанола.

По данным пресс-службы, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению данного антисептика в объектах торговли. Установлена реализация его в двух районах республики общим объемом более 200 литров, "продукция снята с реализации".

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).