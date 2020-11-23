За неправомерное использование знака журналиста на митинге предложено штрафовать

Задержание журналиста Максима Кондратьева на акции в поддержку Ивана Сафронова Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий штраф и обязательные работы за неправомерное использование знака работника СМИ на публичных мероприятиях, внесен в Госдуму.

Соответствующий инициатива размещена в базе нижней палаты парламента. Автором выступил депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

В настоящее время закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" устанавливает обязанность по использованию присутствующим на публичном мероприятии журналистом "ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России". Проект закона предлагает ввести штраф за использование такого знака лицом, не имеющим на это права.

Административное наказание предусматривает штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

В пакете документов к проекту закона (1060657-7) имеется отзыв правительства. В нем кабинет министров высказывается в поддержку принятия данной инициативы.