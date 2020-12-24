Госдума проведет последнее заседание осенней сессии

Государственная дума Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на последнем заседании осенней сессии в четверг рассмотрит в первом чтении законопроекты о введении штрафов за нарушения порядка финансирования массовых акций и использование на них знака журналиста, неисполнение закона "О суверенном Рунете" и распространение информации об иноагентах без указания на их статус.

Госдума на заседании в четверг подведет итоги завершающейся осенней сессии. Кроме того, на последнее пленарное заседание в году запланировано рассмотрение в первом чтении ряда резонансных законопроектов об административных штрафах за различные правонарушения.

Иностранное финансирование массовых акций

Так, Госдума рассмотрит законопроект (№ 1060689-7) депутата Дмитрия Вяткина, вводящий в статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за нарушение порядка финансирования массовых акций.

В соответствии с ними, гражданину за нарушение порядка сбора и расходования средств на проведение акции может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. То же правонарушение для должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, предлагается назначить штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей (от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц).

Ранее депутат Дмитрий Вяткин внес в Думу законопроект (№ 1057230-7), по которому предлагается ввести строгие правила контроля за финансированием массовых акций. Инициатива предполагает, что деньги на проведение массового мероприятия должны будут аккумулироваться на специальном счете, и финансирование акции из других источников будет незаконным.

При этом запрещается получение денег и имущества на проведение мероприятия от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Все жертвователи должны будут указать подробные данные о себе при переводе: граждане – номер паспорта, а юрлица – ИНН и дату регистрации. После мероприятия организатору нужно будет отчитаться о расходовании средств на массовую акцию тому органу исполнительной власти, который согласовал ее проведение.

Неправомерное использование знака журналиста на митингах

Также в четверг в первом чтении рассмотрят вторую инициативу депутата Вяткина (1060657-7), предусматривающую административный штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов за использование на массовых мероприятиях знака работника СМИ лицом, не имеющим на это права.

В настоящее время закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (54-ФЗ) обязывает журналиста, присутствующего на публичном мероприятии, использовать ясно видимый отличительный признак представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Неисполнение закона о суверенном рунете

На заседании также будет рассмотрен проект закона (1061159-7) о введении административных штрафов до миллиона рублей для операторов связи за неисполнение положений закона о суверенном интернете.

Документ был внесен в Госдуму председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.

Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 с целью обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Он обязывает операторов связи предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций.

Помимо обеспечения устойчивости российского сегмента сети интернет надлежащее исполнение закона должно позволить осуществлять централизованный мониторинг и защиту граждан от информации, запрещенной к распространению в РФ, пояснили в Роскомнадзоре. При возникновении угроз функционированию интернета на территории РФ ведомство сможет централизованно управлять трафиком.

Депутаты считают, что с новыми изменениями в КоАП операторы связи будут лучше исполнять нормы закона.

Они предлагают установить ответственность за непредоставление в Роскомнадзор информации, в том числе об имеющихся у операторов номерах автономных систем, о сетевых адресах, принадлежащих автономной системе, о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории РФ, о маршрутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети связи.

Предлагаемые суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц, например, варьируются от 20 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, в ряде случаев также устанавливается наказание в виде административного приостановления деятельности.

Законопроектом также предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения – в этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до миллиона рублей.

Распространение информации об иноагентах без указания на их статус

Еще один резонансный законопроект (1060950-7), который будет рассмотрен Госдумой в четверг в первом чтении, вводит административную ответственность за распространение информации о физических лицах и организациях (как некоммерческих, так и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц), признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус. Штрафы за такие правонарушения должны составить от 2 до 2,5 тысячи рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Также вносимые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки предусматривают введение ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений. Физических лиц предлагается наказывать штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, в случае общественных объединений – от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Законопроект был внесен в Госдуму 23 ноября группой парламентариев во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым. Ранее та же группа авторов внесла в Госдуму законопроекты о возможности признания иностранными агентами физических лиц и незарегистрированных в качестве юридических лиц общественных объединений.