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Экс-гендиректор издательства "Известия" осужден на шесть лет за хищения

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова к шести годам колонии за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Галумову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

Галумов признан виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как установил суд, Галумов был причастен к хищениям более 41 млн рублей при исполнении договоров на утилизацию старого полиграфического оборудования в 2011 году. Вину по этому эпизоду Галумов, арестованный в феврале 2018 года, не признал.

Эраст Галумов Издательство Известия

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