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Двух экс-сотрудников ФСБ осудили за вымогательство взятки в биткоинах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двоих бывших сотрудников Следственного управления ФСБ по делу о вымогательстве взятки у семьи бывшего генерального директора издательства "Известия" Эраста Галумова.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Сергей Белоусов получил девять лет в колонии строгого режима, Андрей Колобов - 12 лет.

В деле идет речь о вымогательстве в биткоинах суммы, эквивалентной $3 млн, у семьи Галумова, делом которого занимались сотрудники ФСБ. Как передавали СМИ, об их незаконных действиях в службу собственной безопасности ведомства сообщил сын Галумова.

Галумов в ноябре 2020 года получил шесть лет колонии за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ФСБ

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