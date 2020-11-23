Цены на подсолнечник в РФ выросли до нового рекорда

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на российском рынке продолжили рост на прошлой неделе.

Подсолнечник подорожал на 2 625 рублей, до нового рекорда в 37 775 рублей за тонну (EXW, средняя цена для европейской части РФ, без НДС), масло – на 4 325 рублей, до 83 тысяч рублей за тонну (с НДС), следует из мониторинга "СовЭкона".

C начала года цены на масло выросли на 90%, на подсолнечник – в два раза. Основной фактор роста – стремительное укрепление экспортных цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении аналитической компании.

На прошлой неделе цены на подсолнечное масло подскочили до нового рекорда для последних лет в $1,1 тыс. (FOB Черное море).

Подсолнечное масло дорожает в мире на фоне быстрого роста на рынках пальмового и соевого масел, дополнительную поддержку ценам оказывает неурожай в черноморском регионе. Внутренний рынок РФ до недавнего времени разогревала и девальвация рубля.

"Краткосрочно мы ожидаем продолжения роста на рынке подсолнечника, нельзя исключать и несколько более высоких цен на подсолнечное масло, но вероятность этого нам кажется более низкой", - прогнозируют аналитики.