Масложировой союз предложит ввести пошлину на экспорт сои

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Масложировой союз, ставший инициатором ограничения экспорта подсолнечника из России, предложит Министерству экономического развития ввести пошлину и на экспорт сои, не ниже, чем на подсолнечник. Об этом "Интерфаксу" сообщил исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

Ранее Масложировой союз предлагал повысить пошлину на вывоз подсолнечника из России до 20%. Между тем в начале ноября подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле рассматривала вариант, который предусматривал повышение пошлины до 30% с нынешних 6,5%.

Сейчас ставка пошлины на экспорт сои составляет 0%.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, цена на сою растет. На 18 ноября соевые бобы продавались по 33 253 рубля за тонну (с НДС). За неделю они подорожали на 593 рубля. В начале сентября тонна сои стоила 23 378 рублей, 21 ноября 2019 года - 21 350 рублей.

Дорожает и соевый шрот. К 18 ноября его цена достигла 43 313 рублей за тонну, увеличившись за неделю на 173 рубля. По сравнению с началом сентября рост составил 7 985 рублей.

По данным компании "ПроЗерно", на 20 ноября цена на сою в европейской части страны составила 38 840 рублей (с НДС), что на 1 075 рублей больше, чем неделей ранее. Средняя цена ноября прошлого года была на уровне 21 993 рублей за тонну.

На фоне предлагаемых ограничений экспорта сои может сохраниться и отмена госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами, в том числе и для продукции, ввозимой в страну. Минсельхоз предлагал продлить эту меру на 2021 год.

Отмена госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО, поставки которых возможны при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором, предусмотрена постановлением правительства от 16 апреля этого года. Срок его действия рассчитан до 1 января 2021 года. Новый проект предлагает заменить этот срок на 1 января 2022 года.

В 2019 году в России было произведено 4,36 млн тонн сои. В 2020 году планируется достичь показателя в 4,7 млн тонн, в 2021 году - 5,1 млн тонн, в 2022 году - 5,6 млн тонн.