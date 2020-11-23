Страховщики прекратят давать фингарантии туроператорам с января 2022 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) решил отказаться от страхования ответственности туроператоров после 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила исполнительный директор компании ERV и руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров ВСС Юлия Алчеева.

"К решению отказаться от страхования ответственности туроператоров мы подходили много лет. За эти годы мы увидели, что этот институт несовершенный, он не оправдал себя. По большей части риски страховщиков всегда были выше, чем выгода", - сказала она.

Алчеева отметила, что многие компании хотели отказаться от такого вида страхования еще в 2014 году после серии банкротств в турбизнесе, но их уговорили остаться, создав фонд персональной ответственности туроператоров (ФПО).

"В то же время полноценной альтернативой страхованию ФПО называть нельзя. Размер взносов в 7% для небольших операторов слишком мал и не сможет в случае чего покрыть убытки, а для крупных он, наоборот, непомерный. Кроме того, в случае серьезных банкротств для выплат недостаточно средств как страховщика, так и ФПО. В сухом остатке потребитель остается без должного уровня финансовой защиты", - подчеркнула она.

В частности, уходя с рынка в 2018 году туроператор "Натали-Турс" оставил после себя ущерб на миллиард рублей, и средств ФПО не хватило.

"Уход некоторых компаний был очень сомнительным – например, "Лабиринта", "Невы", "РоссТура". Мы часто сталкивались с тем, что туроператоры уходя не минимизировали ущерб – как должны по закону – а наоборот, наращивали обороты, как "Натали" и "Жемчужная река", - рассказала Алчеева.

По ее словам, кульминацией для страховщиков стала пандемия.

"Туротрасль в стагнации. Сейчас риск высочайший прекращения деятельности туроператоров, и он у страховщиков аккумулируется. Страховые компании в 2020 году заключили с туроператорами 5 тысяч договоров на сумму 300 млн рублей, при этом лимит ответственности составляет 19 млрд", - отметила Алчеева.

В свою очередь почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько указывал на нестыковки в позиции страховщиков.

"Заявление о том, что все страхование ответственности туроператоров убыточно, не соответствует действительности. Большая часть договоров заключена с туроператорами по внутреннему и въездному туризму. С них страховщики собирают пусть небольшие деньги, но на протяжении многих лет и при полном отсутствии страховых случаев - 100% безубыточный бизнес", - сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Шпилько, неправда и то, что ВСС выражает заинтересованность всего страхового сообщества в отказе от страхования ответственности туроператоров. Иначе не было бы 5 тыс. договоров, заключенных в условиях кризиса в нынешнем году.

Алчеева в свою очередь отметила, что проблема заключается не только в высоких рисках для страховщиков, но и в целом в нездоровой ситуации, когда разные бизнесы находятся в зависимости друг от друга.

"Туроператор нам говорит: вы не продлили договор, и я вынужден уходить из реестра. Но страховщики - это бизнес со своими интересами, мы не должны быть решающим фактором, мы не регулятор. Это плохо для всех, туроператоры сейчас в зажатых условиях", - сказала она.

Алчеева подчеркнула, что рынок ждет новых инструментов. "Пусть создадут любую альтернативу страхованию, это уже не наша компетенция. Страховщики открыто и заранее сообщили о том, что прекращают работать с туроператорами - это лучше, чем если бы они тихо уходили по одному. Рынок может подготовиться", - заключила она.

Проблема отказов страховых компаний от работы с туроператорами возникла еще несколько лет назад, но особенно обострилась с началом пандемии коронавируса. В апреле 2020 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Центробанк из-за того, что страховые компании стали все чаще отказывать туроператорам в страховании ответственности из-за слишком высоких рисков бизнеса.

Глава ВСС Игорь Юргенс после этого заявил, что страхование туроператоров для страховых компаний - добровольный вид бизнеса, в условиях пандемии он абсолютно убыточен, и они хотели бы от него отказаться. По его словам, механизм гарантий ответственности нуждается в реформировании.