Турбизнес попросил у Мишустина мер поддержки на 2021 год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ряд мер по поддержке туристической отрасли в 2021 году, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Среди предложений ассоциации - продлить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до конца 2021 года.

"Судебная практика в сфере туризма в 2020 году складывалась неоднородно и неоднозначно, поэтому продление моратория и временный запрет на принудительное взыскание по исполнительным документам через банки позволит туроператорам распределять финансовую нагрузку и исполнять обязательства перед потребителями в режиме, не допускающем сбои в текущей деятельности", - говорится в письме.

В АТОР отметили, что около 50% туров, проданных до марта, когда было закрыто международное авиасообщение, перенесены на 2021 год. Все туры, проданные после марта 2020 года, исполнены. Таким образом, пока туроператоры не приобрели новых обязательств, кроме тех, которые не состоялись из-за внезапного распространения COVID-19.

Туроператоры попросили минимизировать отчисления туроператорских компаний в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в 2021 году, как это уже было сделано в 2020 году. В письме говорится, что для многих компаний взнос составляет несколько миллионов рублей, которые придется "изъять из оборота и, по сути, заблокировать на счету "Турпомощи"", тогда как эти деньги можно было бы потратить на выполнение туров, сорвавшихся из-за пандемии.

АТОР также попросила отменить для туроператоров хотя бы часть налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам. В частности, компании просит отменять уплату налогов для туроператоров, включая страховые взносы, связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии и обязательным социальным страхованием.

"Освобождение от уплаты налогов и взносов может распространяться на 2-4 кварталы 2020 года. Просим рассмотреть также возможность применить в течение 2021 года снижение размера страховых взносов для предприятий туристической индустрии на 50%", - говорится в обращении.

В АТОР напоминают, что нулевая ставка по кредитам на выплату зарплаты действует только при сохранении 80-90% штата. Однако, поскольку выездной туризм до сих пор находится в полном упадке, многие сотрудники сами увольняются из туроператорских компаний и переходят в другие сферы. В связи с этим АТОР предлагает правительству рассмотреть возможность применить субсидирование в целях частичной компенсации затрат на выплаты зарплаты сотрудникам туроператоров в период с 1 января 2021 года до 1 июня 2021 года либо продлить действие программы льготного кредитования на выплату зарплат до конца 2021 года, установив порог по сохранению штата в 65-70 % от данных на 1 января 2021 года.