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Российский корабль вытеснил американский эсминец из тервод РФ

Российский корабль вытеснил американский эсминец из тервод РФ
Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

"Джон Маккейн" уже несколько дней находится в акватории Японского моря, рано утром во вторник, 24 ноября, он нарушил территориальные воды РФ, углубившись за линию морской границы на 2 километра.

Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" предупредил американский корабль о недопустимости таких действий и возможности тарана.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - заявили в Минобороны РФ.

В российском министерстве отметили, что "Адмирал Виноградов" продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля, в район направлен корвет Тихоокеанского флота "Совершенный".

7 июня 2019 года военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море, где шли параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ и американская авианосная ударная группа.

Представители Тихоокеанского флота России тогда заявили, что маневр американского крейсера Chancellorsville ("Чэнслорсвилл") едва не привел к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Между тем, ВМС США опубликовали видео сближения российского и американского кораблей, и обвинили в опасных действиях российскую сторону.

Дальний Восток США Джон Маккейн Минобороны ВМС США

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