Российский корабль вытеснил американский эсминец из тервод РФ

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

"Джон Маккейн" уже несколько дней находится в акватории Японского моря, рано утром во вторник, 24 ноября, он нарушил территориальные воды РФ, углубившись за линию морской границы на 2 километра.

Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" предупредил американский корабль о недопустимости таких действий и возможности тарана.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - заявили в Минобороны РФ.

В российском министерстве отметили, что "Адмирал Виноградов" продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля, в район направлен корвет Тихоокеанского флота "Совершенный".